Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Моккачино» позволит оформить обеденную зону даже на открытом пространстве загородного участка.
В составе комплекта:
- два кресла – 1040×865×815 мм.
- один диван – 2200×865×815 мм.
- стол «Латте» со стеклянной столешницей – 2000×900×750 мм.
Мебельный каркас изготовлен из высококачественного алюминия. Соломенный искусственный ротанг применяется при создании ручной оплетки.На диванах и креслах расположены подушки в съемных чехлах, цвет - серо-коричневый. Они пошиты из полиэстера с влагоотталкивающими свойствами. Материал характеризует плотность 230гр/м2.
Габариты упаковки (ДШВ)
2220×900×830; 2040×70×940; 600×700×1550; 1050×900×830 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес114 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки114 кг
- Изделия стопируютсяНет