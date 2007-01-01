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Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 3Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный - фото 4

Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-983
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Моккачино» позволит оформить обеденную зону даже на открытом пространстве загородного участка.

В составе комплекта:

- два кресла – 1040×865×815 мм.

- один диван – 2200×865×815 мм.

- стол «Латте» со стеклянной столешницей – 2000×900×750 мм.

Мебельный каркас изготовлен из высококачественного алюминия. Соломенный искусственный ротанг применяется при создании ручной оплетки.На диванах и креслах расположены подушки в съемных чехлах, цвет - серо-коричневый. Они пошиты из полиэстера с влагоотталкивающими свойствами. Материал характеризует плотность 230гр/м2.


Габариты упаковки (ДШВ)
2220×900×830; 2040×70×940; 600×700×1550; 1050×900×830 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес114 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки114 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный
Моккачино обеденная группа из искусственного ротанга, соломенный
312 090
В корзине

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