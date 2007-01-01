Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели YR825B Beige/Grey от бренда Afina.
В составе комплекта: угловой диван и столик. Высококачественная лоза из полиротанга бежевого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина700 мм
- Высота650 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет