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Настоящее фото товара Комплект террасный Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект террасный Гранд
14 оценок
57 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект террасный Гранд - фото 1

Комплект террасный Гранд

Артикул: CH-073-754
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина920 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота670 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота670 мм
  • Материалротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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