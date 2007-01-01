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Доппио обеденная группа плетеная, коричневый - фото 1Доппио обеденная группа плетеная, коричневый - фото 2
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Доппио обеденная группа плетеная, коричневый

Артикул: CH-077-064
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классическая уличная обеденная группа «Доппио» для сада, летней веранды ресторана.

В комплекте круглый обеденный стол «Эспрессо» (1180×1180×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей и 4 кресла коллекции «Латте» 550×660×850 мм.

Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, вручную оплетенного круглым синтетическим ротангом натурального соломенного оттенка. На креслах предусмотрены мягкие подушки со съёмными чехлами серо-коричневого цвета.Вы также можете приобрести каждый из элементов по отдельности для создания нужного вам количества посадочных мест и дизайна.


Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 570×700×860 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес48 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Доппио обеденная группа плетеная, коричневый
Доппио обеденная группа плетеная, коричневый
181 090
В корзине

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