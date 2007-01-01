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Настоящее фото товара Комплект террасный Гранд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект террасный Гранд, белый
5 оценок
57 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект террасный Гранд, белый - фото 1

Комплект террасный Гранд, белый

Артикул: CH-073-755
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина920 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота640 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота640 мм
  • Материалротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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Доставка по России и СНГ

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