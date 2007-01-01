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Стул Милан плетеный из роупа, бирюзовый - фото 1Стул Милан плетеный из роупа, бирюзовый - фото 2

Стул Милан плетеный из роупа, бирюзовый

Артикул: CH-076-065
12 оценок
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Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп круглый). В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100%-го полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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от 27 090
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