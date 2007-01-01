Товар в корзине. Перейти
Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж - фото 1Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж - фото 2
NEW

Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж

Артикул: CH-076-161
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Модерн, плетеное
Фотография товара Кресло Модерн, плетеное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп круглый). В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100%-го полиэстера с влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Товар в корзине

Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж
Стул Милан плетеный из роупа, серый меланж
от 28 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.