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Комплект мебели Лас-Вегас, серый

Артикул: CH-066-562
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели AFM-821GL Grey от бренда Afina.

Высококачественная лоза из полиротанга серого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Оттенок на фото может отличаться от оригинала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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