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Консоль "Морган" white

Артикул: CH-048-904
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Лаконичная и строгая белая консоль оборудована двумя вместительными ящиками с прямоугольными металическими ручками, соединяет все вместе прочное крестообразное основание. Современный, но в то же время классический дизайн консоли, который позволяет использовать ее как туалетный столик и как письменный стол.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1067 мм
  • Материалметалл, МДФ, дерево
  • Цветбелый

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