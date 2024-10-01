Характеристики товара
Описание
Лаконичная и строгая белая консоль оборудована двумя вместительными ящиками с прямоугольными металическими ручками, соединяет все вместе прочное крестообразное основание. Современный, но в то же время классический дизайн консоли, который позволяет использовать ее как туалетный столик и как письменный стол.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина720 мм
- Высота1067 мм
- Материалметалл, МДФ, дерево
- Цветбелый