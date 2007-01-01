Характеристики товара
Описание
Крем для рук и тела Pure Clarity — это роскошное средство, активизирующее жизненные силы и дарящее комфорт. Его ароматическая композиция открывается глубокими нотами табака, создавая уютную атмосферу. Сердечные ноты сладкой ванили и амбры придают мягкость, а акценты бумаги и лилии добавляют свежести. В состав входят соевое масло, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши, инулин, аллантоин и низкомолекулярный гиалуронат натрия для глубокого увлажнения. Pure Clarity превращает уход за кожей в наслаждение, оставляя роскошный аромат на весь день. Действие аромата усиливает боди ритуал и высоковибрационная музыка, которые прилагаются в комплекте, через QR-код на этикетке.
Пирамида: табак, ваниль, амбра, бумага, лилия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- Материалпластик
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке420 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет