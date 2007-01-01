Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 30мл
10 оценок
80
Товар в корзине. Перейти
Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 30мл - фото 1

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 30мл

Артикул: CH-070-121
10 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 50мл
Фотография товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 50мл от компании ChiedoCover.
Следующий Крем для рук и тела Sacral Bali, 50мл
Фотография товара Крем для рук и тела Sacral Bali, 50мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Крем для рук и тела Lemongrass Way – это роскошное увлажняющее средство, созданное для заботы о вашей коже. В его состав входят масло соевое, эмульсионный воск, масло виноградной косточки, масло ши и глицерин, которые обеспечивают глубокое увлажнение и питание.Ароматическая композиция включает ноты лемонграсса, апельсина, лимона, эвкалипта, зелени, розы, белого мускуса и лилии, влияя на психоэмоциональное состояние и активируя уверенность и решительность.

Пирамида: лемонграсс, апельсин, лимон, эвкалипт, зелень, роза, белый мускус, лилия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке420 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Шампунь Sacral Bali, 30мл

12
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Grimoire, 30 мл

12
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер Grimoire, 30 мл

9
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Grimoire, 30 мл

7
Настоящее фото товара Шампунь Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Pure Clarity, 30 мл

6
Настоящее фото товара Кондиционер Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер Pure Clarity, 30 мл

15
Настоящее фото товара Гель для душа Pure Clarity, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Pure Clarity, 30 мл

8
Настоящее фото товара Аромат для помещений The Luxury of Space, рефил 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 200

Аромат для помещений The Luxury of Space, рефил 250 мл

13
Настоящее фото товара Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Гель для душа Lemongrass Way, пластик, 30мл

6
Настоящее фото товара Гель для душа Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Гель для душа Sacral Bali, 30мл

10

Другие товары из раздела кремы

Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6 500

Крем для рук и тела Travel, 5000 мл

10
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, 250мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Крем для рук и тела Travel, 250мл

8
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Крем для рук и тела Travel, пластик, 500мл

6
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Travel, пластик, 50мл, произведённого компанией ChiedoCover
150

Крем для рук и тела Travel, пластик, 50мл

10
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 280мл, произведённого компанией ChiedoCover
890

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 280мл

13
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Sacral Bali, пластик, 500мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Крем для рук и тела Sacral Bali, пластик, 500мл

14
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Grimoire, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Grimoire, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Крем для рук и тела Grimoire, 500 мл

11
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 5000 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5 500

Крем для рук и тела Pure Clarity, 5000 мл

15
Настоящее фото товара Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Крем для рук и тела Pure Clarity, 280 мл

7

Товар в корзине

Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 30мл
Крем для рук и тела Lemongrass Way, пластик, 30мл
80
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шампунь Sacral Bali, 30мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Шампунь Sacral Bali, 30мл

12
Настоящее фото товара Шампунь Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Шампунь Grimoire, 30 мл

12
Настоящее фото товара Кондиционер Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
70

Кондиционер Grimoire, 30 мл

9
Настоящее фото товара Гель для душа Grimoire, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
60

Гель для душа Grimoire, 30 мл

7

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности