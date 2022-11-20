Характеристики товара
Описание
Высота: 1130-1230 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 740 мм
Высота до сидения: 500-600 мм
Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм (0,35 м/куб)
Производство - Россия
Высота: 1130-1230 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 740 мм
Высота до сидения: 500-600 мм
Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм (0,35 м/куб)
Производство - Россия
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