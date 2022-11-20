Фотография Кресло для офиса BONN A LX от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло для офиса BONN A LX

4.4
Оптовая цена
от 16 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Кресло для офиса BONN A LX
Кресло для офиса BONN A LX
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Кресло для офиса BONN A LX

4.4
16790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Ортопедическое кресло Chio
Ортопедическое кресло Chio
Следующий Кресло для офиса ОПТИМА ЛЮКС с подголовником
Кресло для офиса ОПТИМА ЛЮКС с подголовником

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1180/1280 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Глубина500 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Лидер 9, белый
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover-7%
460 ₽490 ₽
Оптовая цена
4.7
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, фиолетовая
Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
3 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Изо Т плюс
Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 210 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Halmar dariusz, белый
Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Премьер

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло для офиса ОПТИМА СТАНДАРТ с подголовником, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло для офиса ОПТИМА СТАНДАРТ с подголовником
Настоящее фото товара Кресло Бона (бронза), произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Бона (бронза)
Настоящее фото товара Кресло Амели, произведённого компанией ChiedoCover
17 250 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Амели
Настоящее фото товара Кресло Кольт, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Кольт
Настоящее фото товара Кресло Лима, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Лима
Настоящее фото товара Кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
9 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло Марго
Настоящее фото товара Кресло Морган, произведённого компанией ChiedoCover
12 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Кресло Морган
Настоящее фото товара Кресло Пилот люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Пилот люкс
Настоящее фото товара Кресло Атлант PL-1, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Атлант PL-1
Настоящее фото товара Кресло Гелиос, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Гелиос