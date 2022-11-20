Характеристики товара
Описание
Высота: 1130-1240 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 740 мм
Высота до сидения: 530-640 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
Высота: 1130-1240 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 740 мм
Высота до сидения: 530-640 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
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