Характеристики товара
Описание
Высота: 1200-1300 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 750 мм
Высота до сидения: 500-600 мм
Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм
Производство - Россия
Высота: 1200-1300 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 750 мм
Высота до сидения: 500-600 мм
Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
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Кресло-реклайнер Финита, серый
Кресло-реклайнер Финита, бежевый
Кресло-реклайнер Финита, синий
Кресло-реклайнер Финита, светло-серый
Стационарные опоры для офисных кресел