Настоящее фото товара Кресло Caifen Comfort, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen Comfort, черный
6 оценок
13 090
Кресло Caifen Comfort, черный - фото 1Кресло Caifen Comfort, черный - фото 2Кресло Caifen Comfort, черный - фото 3Кресло Caifen Comfort, черный - фото 4Кресло Caifen Comfort, черный - фото 5

Кресло Caifen Comfort, черный

Артикул: CH-080-096
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья485 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Конференц-кресло идеально завершит композицию современного кабинета. Комфорт креслу придают мягкие подушки на сиденье и спинке, а цельнометаллический каркас подчеркивает надежность и долговечность конструкции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота спинки440 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

