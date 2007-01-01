Характеристики товара
Описание
Конференц-кресло идеально завершит композицию современного кабинета. Комфорт креслу придают мягкие подушки на сиденье и спинке, а цельнометаллический каркас подчеркивает надежность и долговечность конструкции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота915 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота спинки440 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет