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Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, серый

Артикул: CH-067-708
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в трех направлениях. Подголовник регулируемый
Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья. Крестовина пластиковая
Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Регулируемый поясниный упор по глубине (выдвижные подушки).
Гарантия 2 года.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина735 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота640 мм
  • Вес18,7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка
  • Цвет каркасасерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.21 м3

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