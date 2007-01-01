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Настоящее фото товара Кресло Deco, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Deco, сетка черная
33 оценки
22 950
Товар в корзине. Перейти
Кресло Deco, сетка черная - фото 1

Кресло Deco, сетка черная

Артикул: CH-020-823
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1240/1310 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм: Синхро 1:3
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1240/1310 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес19.8 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаакриловая сетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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