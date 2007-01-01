Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Эиффел из металла цвет черный с подушкой из черной экокожи
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина460 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки18.8 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет