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Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 1Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 2Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 3Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 4Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 5Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 6Диван Ванкувер, 2-х местный - фото 7

Диван Ванкувер, 2-х местный

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Характеристики товара

Описание

Облегченная вариация модели серии Честертон, предназначенная для классических интерьеров. Огромный модульный ряд этой модели даёт возможность использовать её в помещениях различной площади. Мы предлагаем её для размещения в холловых зонах отелей и гостиниц, кабинетах руководителя, переговорных комнатах и домашних кабинетах.Диваны дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина1700 мм
  • Глубина900 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками для отдыха 1130х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция с подлокотником лев/прав 900х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников
 640х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1700х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1480х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1240х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 2280х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 2060х900х790 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1820х900х790Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция 900х900х790 Стоимость уточнить у менеджера

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