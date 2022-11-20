Характеристики товара
Описание
Облегченная вариация модели серии Честертон, предназначенная для классических интерьеров. Огромный модульный ряд этой модели даёт возможность использовать её в помещениях различной площади. Мы предлагаем её для размещения в холловых зонах отелей и гостиниц, кабинетах руководителя, переговорных комнатах и домашних кабинетах.Диваны дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина1700 мм
- Глубина900 мм