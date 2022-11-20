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Полукресло Ува S черный/ венге - фото 1Полукресло Ува S черный/ венге - фото 2Полукресло Ува S черный/ венге - фото 3

Полукресло Ува S черный/ венге

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Полукресло Ува K какао/ венге
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Полукресло Ува K какао/ венге

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

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