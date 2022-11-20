Характеристики товара
Описание
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками, обитыми экокожей. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.
Возможно исполнение в цветах: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Экокожа
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина640 мм
- Высота1090/1220 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья520/650 мм
- Вес13.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Наполнительпоролон
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия