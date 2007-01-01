Характеристики товара
Описание
Хуфел — современное кресло с выразительной формой и глубоким комфортом. Кресло Хуфел отличается стильной высокой спинкой с плавным наклоном, которая обеспечивает естественную поддержку спины и способствует расслабленной посадке. Цельная форма спинки и сиденья образует мягкую обволакивающую конструкцию, создавая ощущение уюта и защищённости. Широкое сиденье с мягким наполнением и плавно переходящие подлокотники формируют комфортную зону отдыха, идеально подходящую для длительного использования. Лаконичный силуэт и продуманная геометрия подчёркивают дизайнерский характер модели.
Обивка выполнена из шенилла — прочного и приятного на ощупь материала с благородной текстурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к деформации и сохранением насыщенного цвета даже при активной эксплуатации. Материал не требует сложного ухода и долго сохраняет аккуратный внешний вид, делая кресло практичным решением для дома.
Прочное металлическое основание обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя стабильность и комфорт при ежедневном использовании. Надёжная опора гарантирует уверенную фиксацию и удобство эксплуатации. Глубокий тёмно-синий оттенок и современный дизайнерский силуэт делают кресло Хуфел выразительным элементом интерьера. Оно гармонично впишется в гостиную, кабинет или лаунж-пространство, добавляя интерьеру элегантность, комфорт и индивидуальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина830 мм
- Высота1050 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота спинки700 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет