Характеристики товара
Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания Топ-ган Мульти с системой регулировки по высоте газ лифт 3 класса позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения. Ортопедические подушки и мягкие подлокотники из экокожи дополнительно обеспечивают комфорт. Колеса выполнены из качественного пластика.
Основные характеристики
- Высота1110 мм
- Высота до сиденья650/775 мм
- Ширина655 мм
- Глубина700 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес14.650 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Допустимая нагрузка180
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки825 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки665 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки16.30 кг