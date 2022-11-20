Кресло Лари

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Кресло Лари

5
10 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Глубина посадочного места 53 см
Ширина посадочного места 48 см
Высота посадочного места 48 см

Опоры: массив Бука: Белый, Ваниль,Венге
Молдинг: Никель, Бронза

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Глубина700 мм
  • Ширина600 мм

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