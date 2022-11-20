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          Фотография Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

          4.1
          Оптовая цена
          от 8 590 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа
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          Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

          4.1
          8590 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина470 мм
          • Высота до сиденья460/580 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина515 мм
          • Высота1115/1235 мм

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