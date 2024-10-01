Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал каркасабук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Малая скамья Мальвина 1
Табурет Эден полубарный
Стул Eames DSW желтый
Кресло-мешок Кокон, велюр
Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар
Стул Рембрандт, белый, золотая патина/ шампань
Стул Beetle коричневый
Кресло пластиковое Net Relax, коралловый
Стул Chester, зеленый
Кресло Manon
Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа
Круглая кровать-трансформер 8в1 Dreams Премиум слоновая кость
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 9 черный/ серый, текстиль/ эко.кожа крестовина пластик
Стол геймерский STREAM черный
Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик
Кресло игровое Zombie 8 оранжевый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик
Кресло Мольт, черный
Кресло Колд, синий матовый
Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый
Стул С-5А