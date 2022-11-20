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Стул офисный Филиус экокожа коричневый

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 64*35*56

Вес брутто: 10,5

Объем: 0,125

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес8.5 кг
  • Страна изготовленияКитай

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