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Настоящее фото товара Стул офисный Филиус экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул офисный Филиус экокожа коричневый
26 оценок
14 99020
18 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 1Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 2Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 3Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 4Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 5Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 6Стул офисный Филиус экокожа коричневый - фото 7
Распродажа

Стул офисный Филиус экокожа коричневый

Артикул: CH-015-808
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло офисное Филиус коричневый обивка экокожа крестовина металл черный механизм регулировки высоты

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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