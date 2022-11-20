Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*35*56
Вес брутто: 10,5
Объем: 0,125
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Вес8.5 кг
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 64*35*56
Вес брутто: 10,5
Объем: 0,125
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