Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Вес8.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки350 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет