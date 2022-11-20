Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники пластиковые с накладками из иск.кожи
Крестовина пластик
Ограничение по весу: 181 кг
Соответствует стандарту Bifma
Материал обивки:
искусственная кожа
Основные характеристики
- Высота1110 мм
- Высота до сиденья650/775 мм
- Ширина650 мм
- Глубина770 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Вес14.65 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка181
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки825 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки665 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки16.30 кг