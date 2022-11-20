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Кресло игровое Zombie 8 белый/черный, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 1Кресло игровое Zombie 8 белый/черный, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 2Кресло игровое Zombie 8 белый/черный, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 3Кресло игровое Zombie 8 белый/черный, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 4Кресло игровое Zombie 8 белый/черный, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 5

Кресло игровое Zombie 8 белый/черный, искусственная кожа, крестовина пластик

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Характеристики товара

Описание

Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники пластиковые с накладками из иск.кожи
Крестовина пластик
Ограничение по весу: 181 кг
Соответствует стандарту Bifma
Материал обивки:
искусственная кожа

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Основные характеристики

  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья650/775 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина770 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Вес14.65 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка181
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки825 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки665 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки16.30 кг

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