Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина550 мм
- Глубина510 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
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