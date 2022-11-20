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Стул барный Mars, серый велюр

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

Стул барный Mars, серый велюр — выполненные заказы

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