Характеристики товара
Описание
Материал обивки: ткань / Вес: 40 кг / Высота с учетом спинки (см): 96 / Высота сидения (см): 48 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 57 / Материал каркаса: металл / Фабрика: Польша / Цвет: серый / Ширина (см): 76
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина570 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес40 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет