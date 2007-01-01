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Настоящее фото товара Кресло Ирго, раскладное, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ирго, раскладное, темно-серый
15 оценок
136 690
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Кресло Ирго, раскладное, темно-серый - фото 1

Кресло Ирго, раскладное, темно-серый

Артикул: CH-082-300
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес40 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки: ткань / Вес: 40 кг / Высота с учетом спинки (см): 96 / Высота сидения (см): 48 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 57 / Материал каркаса: металл / Фабрика: Польша / Цвет: серый / Ширина (см): 76

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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