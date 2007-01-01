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Настоящее фото товара Офисное кресло Хелфи, сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Хелфи, сетка, черный
7 оценок
62 090
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Хелфи, сетка, черный - фото 1Офисное кресло Хелфи, сетка, черный - фото 2Офисное кресло Хелфи, сетка, черный - фото 3Офисное кресло Хелфи, сетка, черный - фото 4Офисное кресло Хелфи, сетка, черный - фото 5Офисное кресло Хелфи, сетка, черный - фото 6

Офисное кресло Хелфи, сетка, черный

Артикул: CH-088-417
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1090/1160 мм
  • Вес21 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Колеса – полиуретан
Рама – нейлон, цвет черный, основание и стойка спинки - алюминий
Запатентованная трехмерная поясничная опора
Регулировка глубины сиденья (слайдер)

Без подножки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1090/1160 мм
  • Вес21 кг
  • Материалпластик, полиуретан
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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