Характеристики товара
Описание
Колеса – полиуретан
Рама – нейлон, цвет черный, основание и стойка спинки - алюминий
Запатентованная трехмерная поясничная опора
Регулировка глубины сиденья (слайдер)
Без подножки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина660 мм
- Высота1090/1160 мм
- Вес21 кг
- Материалпластик, полиуретан
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет