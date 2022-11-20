Характеристики товара
Описание
Веранда. Пение птиц, голубое небо. Солнечные зайчики прыгают по полу. Что ещё добавить к этой прекрасной картине? Кресло-качалку Ariella! Заманит, убаюкает и унесёт вас в мир грёз. Так чудесно плыть вместе с облаками, погрузившись в мягкость его футонов. В нём можно отдохнуть, уютно устроившись с чашкой чая. Почитать сказку ребёнку или укачать малыша. Придумать новый рецепт, связать шарф, сочинить стих, проговорить час-другой с близким – всё, что приносит вам радость! Кресло-качалка со съемным чехлом-подушкой. Требует сборки.
Размер упаковки: 97*64*46 см.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина890 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Материалметалл, дерево, экокожа
- Цветрозовый