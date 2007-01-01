Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый
5 оценок
12 150
Товар в корзине. Перейти
Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый - фото 1Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый - фото 2Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый - фото 3Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый - фото 4Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый - фото 5

Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый

Артикул: CH-052-489
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/950 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Нео, бежевый велюр, 1200
Фотография товара Диван Нео, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота830/950 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья330/430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветзеленый
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Бейби Элизабет

38
Настоящее фото товара Стул Криптос с регулировкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Криптос с регулировкой

43
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY BASSA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY BASSA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY BASSA

99
Фотография товара Чехол на растущий стул, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на растущий стул, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
950

Чехол на растущий стул, велюр бежевый

37
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 180
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Оранжевый

11
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет голубой

8
В наличии 69 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Стайл розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Стайл розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Стайл розовый

8
В наличии 55 шт.
Фотография товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Polini kids, белый макиато, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Комплект мебели Polini kids, белый макиато

12
Фотография товара Табурет детский Джетти, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Джетти, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
590

Табурет детский Джетти, мятный

7
  • желтый
  • бирюзовый
  • розовый
Фотография товара Кресло детское с подлокотниками Мотиф, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Мотиф, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло детское с подлокотниками Мотиф, светло-розовый

6
  • серый
  • розовый
  • голубой, белый
В наличии 25 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 210

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18

12
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный

37
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая

36
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 53020
1 890 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18

36
  • Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18
  • золотой
  • белый
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, фиолетовая

34

Другие товары из раздела детские стулья

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

14
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 78 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 180
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
  • розовый
  • оранжевый
  • зеленый
  • голубой
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет белый

11
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское N-2 Eames Style цвет светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Кресло детское N-2 Eames Style цвет светло-серый

14
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Starry Night, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Starry Night, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 19029
5 890 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Starry Night, пластик, белый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло ТопЧеирс Мила розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ТопЧеирс Мила розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99020
6 190 ₽

Кресло ТопЧеирс Мила розовый

15
  • серый
  • розовый
  • Кресло ТопЧеирс Мила голубой
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Табурет детский Джетти, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Джетти, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
590

Табурет детский Джетти, желтый

10
  • желтый
  • бирюзовый
  • розовый
Фотография товара Табурет детский Асулум, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Асулум, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Асулум, розовый

10
  • бирюзовый
  • розовый
  • Табурет детский Асулум, голубой
Фотография товара Стул детский Авенью, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский Авенью, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Стул детский Авенью, мятный

6
  • бирюзовый
  • розовый
  • Стул детский Авенью, голубой
Фотография товара Кресло детское с подставкой для ног Харри, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подставкой для ног Харри, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Кресло детское с подставкой для ног Харри, бежевый

15
  • бежевый
  • розовый
  • Кресло детское с подставкой для ног Харри, голубой
В наличии 257 шт.

Товар в корзине

Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый
Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый
от 12 150
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01, спандекс бордовый

43
Фотография товара Подушка на стул 39х39, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул 39х39, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
520

Подушка на стул 39х39, бежевая

48
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18, произведённого компанией ChiedoCover
от2 210

Каркас стула на конусных опорах Модель 7, барный, 32х18

12
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности