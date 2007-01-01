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Настоящее фото товара Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
54 оценки
3 59045
6 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 1Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 2Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 3Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 4Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 5Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 6Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - фото 7Стул Самба производства ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

Артикул: CH-026-803
54 оценки
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный темно-фиолетовый стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Он выполнен с использованием качественных материалов, включая деревянные подлокотники, которые придают стулу элегантность и прочность. Его каркас сделан из прочного хрома, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, фиолетовый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро - каркас в цвете БелыйБелый

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