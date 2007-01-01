Характеристики товара
Описание
Кресло представляет собой удобное и практичное офисное кресло, которое позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг. В модели предусмотрена регулировка высоты кресла, а механизм качания позволит немного расслабиться в промежутках между работой. Обивка кресла выполнена из велюра, который устойчив к истиранию и пачканью. Достаточно одной сухой чистки в неделю — и мебель из текстиля сохраняет аккуратный внешний вид длительное время. Для перемещения кресла предусмотрены колеса, надежно закрепленные в пластиковой крестовине. Также в модели имеются широкие и удобные подлокотники.Кресло станет отличным решением как для домашнего использования, так и для офиса. Конструкция кресла позволяет длительное время работать за компьютером без какого-либо дискомфорта. Возможность регулировки высоты кресла позволяет легко и без каких-либо трудностей настроить положение кресла для людей различного роста.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Высота1095/1190 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Материалпластик, велюр, хромированная сталь
- Материал сиденьявелюр
- Цветтемно-серый, хромированный
- Цвет ножекхромированный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки265 мм
- Высота упаковки625 мм
- Вес упаковки15 кг
- Изделия стопируютсяНет