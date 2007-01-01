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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Винил, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Винил, черный
13 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
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Кресло компьютерное Винил, черный

Артикул: CH-087-353
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Высота875/970 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло — это удобное и практичное офисное кресло, способное выдерживать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена регулировкой высоты сиденья, сетчатой спинкой для вентиляции и прочной пластиковой крестовиной.
Дизайн:Обивка выполнена из мягкой, приятной на ощупь ткани, устойчивой к истиранию и загрязнениям. Для удобства перемещения кресло оборудовано колесами, надежно закрепленными в пластиковой крестовине, а также широкими и удобными подлокотниками.
Удобство использования:Кресло станет отличным решением как для дома, так и для офиса. Его эргономичная конструкция обеспечивает комфорт при длительной работе за компьютером, а возможность регулировки высоты позволяет легко адаптировать кресло под пользователей разного роста и комплекции.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота875/970 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья440/535 мм
  • Материалфанера, пластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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