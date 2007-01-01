Характеристики товара
Описание
Работать вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.
Спинка и комфорт: Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а чтобы вам было комфортно, предусмотрены удобные подлокотники.
Мобильность и конструкция: Устанавливается кресло на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, при этом не нужно вставать. Крестовина, к которой крепятся колесики, выполнена из прочного металла.
Настройка и универсальность:Выбрать оптимальное положение помогает очень удобный механизм регулировки высоты. Цвет тканевой обивки позволяет установить кресло в любой интерьер. Ограничение по весу на кресло составляет 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина270 мм
- Высота900/995 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья465/560 мм
- Материалметалл, пластик, хромированная сталь, поролон
- Материал сиденьясетка
- Цветчерный, хромированный
- Цвет ножекхромированный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет