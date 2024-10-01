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Диван Матис

Артикул: CH-068-038
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Прямой нераскладной диван обладает элегантными закругленными подлокотниками, которые придают ему особый шарм. Он идеально впишется в любой интерьер, добавляя нотку роскоши и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1340 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота800 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1400 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.76 м3
  • Вес упаковки29 кг

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