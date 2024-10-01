Характеристики товара
Описание
Прямой нераскладной диван обладает элегантными закругленными подлокотниками, которые придают ему особый шарм. Он идеально впишется в любой интерьер, добавляя нотку роскоши и уюта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1340 мм
- Глубина790 мм
- Высота800 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1400 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.76 м3
- Вес упаковки29 кг