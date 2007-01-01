Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Варниш, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Варниш, белый, черный
13 оценок
4 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Варниш, белый, черный - фото 1

Кресло компьютерное Варниш, белый, черный

Артикул: CH-087-320
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота815/945 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

С его обивкой из экокожи, вставкой из велюра и простым, но элегантным дизайном, это кресло предлагает непревзойденный комфорт.Представьте себе, как вы садитесь в это кресло, которое идеально подходит для офиса или дома. Конструкция без подлокотников создает пространство для свободного движения.Кресло предлагает оптимальную поддержку вашей спины, позволяя вам сосредоточиться на работе или отдохнуть с комфортом.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота815/945 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья445/575 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Вес упаковки7.82 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, бежевый велюр, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Диван Нео, бежевый велюр, 1200

15
Фотография товара Стул Арил, пластик, белый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пластик, белый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Арил, пластик, белый, черный, экокожа

5
Новинка
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590

Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650

13
Фотография товара Кресло офисное Пик, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Пик, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Кресло офисное Пик, черный, серый

9
Новинка
Фотография товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1800, произведённого компанией ChiedoCover
22 49016
26 490 ₽

Диван Страйп, велюр кашемир 672, ножки бук, морилка черная, 1800

13
Фотография товара Стул Майло, рогожка, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, капучино

26
В наличии 67 шт.
Новинка
Фотография товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490

Диван Стэйт Гросс, 1700*830, желтая ткань, каркас металл

13
Фотография товара Стул Step от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Step, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Step

14
В наличии 25 шт.
Новинка
Фотография товара Диван Сигим, коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигим, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Диван Сигим, коричневая экокожа

87
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба , жёлтый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба , жёлтый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59026
6 190 ₽

Стул Самба , жёлтый, каркас хром

7

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Астро, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Астро

14
Настоящее фото товара Кресло Орион 1X, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Орион 1X

7
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
Настоящее фото товара Кресло Джуно С, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Кресло Джуно С

7
Фотография товара Кресло Дарт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дарт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Кресло Дарт, черный

5
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло офисное Фортресс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Фортресс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 290

Кресло офисное Фортресс, черный

12
В наличии 216 шт.
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Векто, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Векто, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло офисное ТопЧеирс Векто, серый

11
В наличии 56 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Эргономичное кресло Омега Грей, сетка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эргономичное кресло Омега Грей, сетка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Эргономичное кресло Омега Грей, сетка, серый

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Линдон, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Линдон, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 190

Офисное кресло для руководителей Линдон, белый

5
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Инфинити, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Кресло компьютерное Инфинити, черный

8

Товар в корзине

Кресло компьютерное Варниш, белый, черный
Кресло компьютерное Варниш, белый, черный
4 790
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Диван Нео, бежевый велюр, 1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Нео, бежевый велюр, 1200, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Диван Нео, бежевый велюр, 1200

15
Фотография товара Стул Арил, пластик, белый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пластик, белый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Арил, пластик, белый, черный, экокожа

5
Новинка
Фотография товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590

Диван Мистик, ЛДСП еггер бук луговой, велюр Фурла 650

13
Фотография товара Кресло офисное Пик, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Пик, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Кресло офисное Пик, черный, серый

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности