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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Варниш, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Варниш, черный
12 оценок
4 790
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Кресло компьютерное Варниш, черный - фото 1Кресло компьютерное Варниш, черный - фото 2

Кресло компьютерное Варниш, черный

Артикул: CH-087-321
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота815/945 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

С его обивкой из экокожи, вставкой из велюра и простым, но элегантным дизайном, это кресло предлагает непревзойденный комфорт.Представьте себе, как вы садитесь в это кресло, которое идеально подходит для офиса или дома. Конструкция без подлокотников создает пространство для свободного движения.Кресло предлагает оптимальную поддержку вашей спины, позволяя вам сосредоточиться на работе или отдохнуть с комфортом.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота815/945 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья445/575 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Вес упаковки7.82 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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