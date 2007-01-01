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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Стеин, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Стеин, черно-белый
11 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Стеин, черно-белый - фото 1Кресло компьютерное Стеин, черно-белый - фото 2Кресло компьютерное Стеин, черно-белый - фото 3Кресло компьютерное Стеин, черно-белый - фото 4

Кресло компьютерное Стеин, черно-белый

Артикул: CH-087-315
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Высота1245/1375 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Удобное кресло, которое станет удачным выбором и для домашнего использования, и для офиса. Эргономичная конструкция помогает снизить нагрузку на мышцы и уменьшить усталость от долгой работы за компьютером. Кресло закреплено на прочной и устойчивой пластиковой крестовине. Обивка - экокожа. Высота сиденья регулируется при помощи надежного механизма Газлифт. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. За простоту перемещения отвечают поворотные колесики. Дополнительный комфорт обеспечивают подлокотники.Идеальное кресло для геймеров, которое отлично подойдет для домашнего применения и также для офиса. Предназначено для длительного времяпрепровождения, компьютерных игр. Регулировка высоты (газлифт) Подлокотники пластиковые с накладками из иск.кожи. Крестовина армированный ударопрочный пластик.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Высота1245/1375 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья495 мм
  • Высота до сиденья495/625 мм
  • Материалпластик, пенополиуретан
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, белый, черный
  • Цвет ножекчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Вес упаковки18.72 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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