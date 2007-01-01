Характеристики товара
Описание
Удобное кресло, которое станет удачным выбором и для домашнего использования, и для офиса. Эргономичная конструкция помогает снизить нагрузку на мышцы и уменьшить усталость от долгой работы за компьютером. Кресло закреплено на прочной и устойчивой пластиковой крестовине. Обивка - экокожа. Высота сиденья регулируется при помощи надежного механизма Газлифт. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. За простоту перемещения отвечают поворотные колесики. Дополнительный комфорт обеспечивают подлокотники.Идеальное кресло для геймеров, которое отлично подойдет для домашнего применения и также для офиса. Предназначено для длительного времяпрепровождения, компьютерных игр. Регулировка высоты (газлифт) Подлокотники пластиковые с накладками из иск.кожи. Крестовина армированный ударопрочный пластик.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Высота1245/1375 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья495 мм
- Высота до сиденья495/625 мм
- Материалпластик, пенополиуретан
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, белый, черный
- Цвет ножекчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки920 мм
- Вес упаковки18.72 кг
- Изделия стопируютсяНет