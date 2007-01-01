Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Компьютерное кресло Kolin gray fabric
Компьютерное кресло Kolin gray fabric
11 оценок
6 490
Компьютерное кресло Kolin gray fabric - фото 1Компьютерное кресло Kolin gray fabric - фото 2Компьютерное кресло Kolin gray fabric - фото 3Компьютерное кресло Kolin gray fabric - фото 4Компьютерное кресло Kolin gray fabric - фото 5
Компьютерное кресло Kolin gray fabric

Артикул: CH-081-759
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 49; Глубина - 52; Высота - 81; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 39; Высота максимальная - 91;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Unity Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Unity Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул компьютерный Unity Zenith

6
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 4905
10 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

10
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красный

8
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 49031
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный

11
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Element черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Element черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Element черный

8
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло ЛОЛО Cats пластик белый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Cats от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Cats, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Cats

5
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
New
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Компьютерное кресло Reus черная сетка / хром

11
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut dark gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut dark gray, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Компьютерное кресло Sprut dark gray

10

Компьютерное кресло Kolin gray fabric
Компьютерное кресло Kolin gray fabric
6 490
