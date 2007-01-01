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Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 6Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 7Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 8Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 9Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 10Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный - фото 11

Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный

Артикул: CH-067-726
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники нерегулируемые. Подголовник нерегулируемый. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный.




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота1190/1280 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Высота спинки560 мм
  • Вес14,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный
от 16 290
В корзине

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