Характеристики товара
Описание
Обивка: ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Вес: 18,2 кг
Объем: 0,146 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина520 мм
- Высота1150/1230 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес16.5 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки18.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет