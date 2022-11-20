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Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный

Артикул: CH-050-908
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло Бостон для отдыха и релакса. Обивка выполнена из велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Сочетание мягкого сиденья шириной 60 см и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 84*64*60
Вес брутто: 11,500
Объем: 0,330

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.3 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки11.50 кг

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