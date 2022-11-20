Характеристики товара
Описание
Современное комфортное кресло Бостон для отдыха и релакса. Обивка выполнена из велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Сочетание мягкого сиденья шириной 60 см и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 84*64*60
Вес брутто: 11,500
Объем: 0,330
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина600 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки11.50 кг