Характеристики товара
Описание
Кресло лаунж Бостон велюр зелёный ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина730 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки840 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки11.5 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики840
- Изделия стопируютсяНет