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Кресло лофт Коннор - фото 1

Кресло лофт Коннор

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 78 см

Ширина: 76 см

Глубина: 81 см

Материал: сталь, экокожа

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Популярные варианты обивки

Кресло лофт Коннор - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 0909
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете LilacLilac
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете CreamCream
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 666666
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 0404
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете ecruecru
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 1414
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 88
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 4141
Кресло лофт Коннор - обивка в цвете 2626
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