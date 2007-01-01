Характеристики товара
Описание
Кресло Стоун обивка рогожка тёмно-серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина710 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалрогожка
- Цветсерый, черный
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки18.2 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет