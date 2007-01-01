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Настоящее фото товара Кресло Стоун рогожка темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Стоун рогожка темно-серый
26 оценок
25 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Стоун рогожка темно-серый

Артикул: CH-052-044
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Стоун обивка рогожка тёмно-серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалрогожка
  • Цветсерый, черный
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.2 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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