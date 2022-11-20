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Кресло лофт Юло - фото 1

Кресло лофт Юло

15 оценок
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Кресло лофт Лимиа

Характеристики товара

Описание

Высота: 73 см

Ширина: 80 см

Глубина: 75 см

Материал: древесина, сталь

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