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Настоящее фото товара Кресло лофт Юло, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло лофт Юло
48 оценок
9 590
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Кресло лофт Юло

Артикул: CH-004-884
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота730 мм
  • Материалдерево, сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Юло - модель в стиле лофт для современных кафе и баров.

Подходит для: лофт-кафе, бары, дизайнерские пространства.

Преимущества:

- актуальный индустриальный стиль
- прочный каркас
- хорошо сочетается с интерьером лофт

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- большой выбор материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота730 мм
  • Материалдерево, сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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