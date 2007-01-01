Характеристики товара
Описание
Удобное и компактное детское компьютерное кресло. Эргономичная форма спинки оказывает хорошую поддержку. Обивка сиденья выполнена из мягкого текстиля. Кресло имеет регулировку по высоте от 45 см до 59 см. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под любой письменный стол. Диаметр крестовины - 54 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина590 мм
- Высота795 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья450/590 мм
- Вес6 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Допустимая нагрузка60
- Цветрозовый, разноцветный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки6.50 кг
- Габариты упаковки для логистики530
- Изделия стопируютсяНет