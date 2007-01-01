Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki
8 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki - фото 1Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki - фото 2Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki - фото 3Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki - фото 4

Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki

Артикул: CH-080-645
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина525 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Удобное и компактное детское компьютерное кресло. Эргономичная форма спинки оказывает хорошую поддержку. Обивка сиденья выполнена из мягкого текстиля. Кресло имеет регулировку по высоте от 45 см до 59 см. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под любой письменный стол. Диаметр крестовины - 54 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья450/590 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка60
  • Цветрозовый, разноцветный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики530
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный

26
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99036
18 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

26
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло руководителя Эрит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Эрит, произведённого компанией ChiedoCover
от58 090
Оптовая цена

Кресло руководителя Эрит

9
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

12
В наличии 35 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Mint, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Кресло Mint, синий

14
В наличии 38 шт.
Фотография товара Кресло Колд, серый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, серый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, серый матовый

6
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло Nash, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Кресло Nash, дерево

7

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Стул компьютерный Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена

Стул компьютерный Cadence

15
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, серый

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный

26
В наличии 25 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло спортивное TopChairs Druid черный

6
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
В наличии 6 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow ткань черно-красный

11
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Кресло спортивное TopChairs Wyvern серо-черный

9
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Element черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Element черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Element черный

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC

10
В наличии 200 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki
Кресло компьютерное детское УМКА Mashinki
2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный

26
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99036
18 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

26
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло руководителя Эрит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Эрит, произведённого компанией ChiedoCover
от58 090
Оптовая цена

Кресло руководителя Эрит

9

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности